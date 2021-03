Real Madrid Femenino vs Deportivo Abanca: composition de départ, temps et comment regarder

Real Madrid Femenino donne le coup d’envoi contre le Deportivo Abanca dans la Ciudad Real Madrid à 12h00 CET (7h00 HNE). Las Blancas vient de subir une défaite dévastatrice de dernière minute contre Levante, deuxième. Le Real Madrid a besoin de trois points pour conserver sa place dans les qualifications de l’UEFA Women’s Champions League.

Le Deportivo Abanca occupe actuellement la 17e place et se trouve dans la zone de relégation. Lors de leurs cinq derniers matches, ils ont remporté deux matches, contre le Sporting Huelva et le Rayo Vallecano (28 février). Ils sont tombés aux mains d’EDF Logroño, de la Real Sociedad et du Rayo Vallecano (13 mars).

Real Madrid XI: Misa, K. Robles, Kaci, M. Oroz, Jakobsson, M. Cardona, Ivana, Teresa, M. Corredera, J. Martinez, Claudia Florentino

Sous-marins: Yohana, S. Ezquerro, Thaisa, Olga, Asllani, Lorena, Samara, Ubogagu, Ari

Formation théorique: 4-3-3

Deportivo Abanca XI: Sullastres, Cris Martinez, Blanco, Iris Arnaiz, Villegas, Eva Dios, Alba, Ainoa, Gaby, Lady, Peke

Sous-marins: Noe Bermudez, Michelle, Kika, Helena, Bedoya, Sara Alvarez, Carlota, Patri Lopez, Maria Figueroa

Formation théorique: 4-4-2

La Liga Sports TV (un VPN peut être nécessaire)