Real Madrid Femenino vs Eibar: composition de départ, heure et comment regarder

Real Madrid Coup d’envoi de Femenino contre Eibar dans la Ciudad Real Madrid à 12h00 CET (6h00 HNE). Las Blancas vient de remporter une victoire simple 3-0 à l’extérieur contre le Rayo Vallecano. L’équipe n’a pas perdu depuis son match du 21 mars contre Levante mais n’a pas été impressionnante depuis la trêve internationale. Las Blancas devrait chercher à utiliser la grande victoire contre le Rayo pour servir d’élan avant les cinq derniers matches de la campagne.

Eibar en a remporté deux, perdu deux et fait match nul une fois lors de ses cinq derniers matches. Les défaites sont survenues contre l’Athletic Club et Santa Teresa et les victoires contre Granadilla Tenerife et la Real Sociedad.

L’équipe basque appuie bien, ce qui a causé des problèmes au Real Madrid tout au long de la saison et Eibar a prouvé qu’elle pouvait contrarier certaines des meilleures équipes de Primera Iberdrola. Las Blancas devra être verrouillé dès le premier coup de sifflet pour obtenir les trois points de ce match. Le Real Madrid n’a plus que cinq matches dans la saison et Las Blancas pourrait faire passer Levante à la deuxième place si l’équipe valencienne glissait.

Programmations

Real Madrid XI: Misa, K. Robles, Peter, Olga, M. Oroz, Asllani, Jakobsson, M. Cardona, Ivana, Teresa, M. Corredera

Sous-marins: Yohana, Thaisa, Kaci, Lorena, Samara, Ubogagu, J. Martínez, Claudia F., Ari

Formation théorique: 4-2-3-1

Eibar XI: García, Rincón, Nieto, Etxeberria, López, Matlou, Yonei, Hernández, Echeverria, Andueza, Rivera

Sous-marins: Sarriol, Pons, Quintero, González, Adule, Moso, Fortuny, Aparicio, Bikuña

Formation théorique: 4-4-2

