Real Madrid Femenino vs PSG: Compositions de départ, heure et comment regarder

Le Real Madrid Femenino se rend en France pour affronter le Paris Saint-Germain lors de la troisième journée de l’UEFA Women’s Champions League. Le coup d’envoi du match est prévu à 15h00 HNE (21h00 CEST) au Parc des Princes.

Las Blancas entre dans le match après avoir remporté deux matches de championnat consécutifs pour la première fois cette saison. Ils ont également remporté leurs deux précédents matches de l’UWCL et sont à égalité de six points dans le groupe B avec le PSG.

Le PSG n’a pas encore perdu de match cette saison et compte neuf matches sans défaite toutes compétitions confondues. Pour en savoir plus sur les champions de France en titre, consultez Scouting The Enemy: PSG Feminine de Yash Thakur.

Real Madrid XI: Meline Gerard, Kenti Robles, Claudia Florentino, Rocio Galvez, Ivana Andres, Lucia Rodriguez, Marta Corredera, Maite Oroz, Athenea del Castillo, Esther Gonzalez.

Sous-marins: Misa, Teresa, Lorena Navarro, Nahikari Garcia, Caroline Moller Hansen, Olga Carmona.

Formation théorique: 3-5-2

Paris Saint-Germain XI : Votikova, Karchaoui, Dudek, Ilestedt, Lawrence, Diallo, Geyoro, Dabritz, Diani, Katoto, Baltimore.

Abonnés : Labbe, Voll, Cascarino, De Almeida, Guilly, Sangare, Fazer, Khelifi, Huitema, Ildhusoy.

Formation théorique: 4-4-2

