Real Madrid Femenino vs Real Sociedad: Compositions de départ, heure et comment regarder

Coup d’envoi du Real Madrid Femenino contre la Real Sociedad à la Ciudad Real Madrid à 11h00 CET (5h00 HNE). Las Blancas peut mathématiquement se classer parmi les trois premiers avec un résultat contre La Real. Le Real Madrid est invaincu lors de ses huit derniers matchs et a remporté ses trois derniers matches.

La Real a récemment battu Santa Teresa 4-1 et n’a plus perdu depuis le derby basque contre l’Athletic Club. Ils ont bien rebondi après la défaite, battant le Rayo Vallecano 2-1, faisant match nul avec l’Atletico de Madrid 0-0 et battant Santa Teresa.

Las Blancas détient toujours un point d’avance sur Levante et cherchera à conserver cet avantage tout en s’assurant une place pour la qualification de l’UEFA Women’s Champions League l’année prochaine.

Real Madrid XI: Misa, K. Robles, Peter, Kaci, Olga, M. Oroz, Asllani, Jakobsson, M. Cardona, Ivana, Teresa.

Sous-marins: Yohana, S. Ezquerro, Thaisa, Lorena, Samara, M. Corredera, J. Martinez, Claudia F.

Formation théorique: 4-3-3

Real Sociedad XI : Quinones, Lucia, Etxezarreta, N. Ezaguirre, L. Banos, Amaiur, Nuria R., N. Mendoza, Maitane, Gemma, Cecilia.

Abonnés : Elene, Tejada, Itxaso, Izarne, Palacios, Manu, Mirari.

Formation théorique: 4-3-3

Télévision du Real Madrid (espagnol)