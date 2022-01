Real Madrid | La consolidation définitive de Vinicius

01/01/2022 à 09:30 CET

L’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a eu un 2021 stellaire. Avec Benzema, il a formé l’une des paires de LaLiga et leur croissance a été totale : leur efficacité est passée de 7,4% à 15,6% en un an seulement..

24 – Vinicius Junior 🇧🇷 a été impliqué 24 buts en 54 apparitions en 2021 toutes compétitions confondues (15 buts + 9 passes décisives), soit une de moins que les années précédentes pour @realmadriden (25 en 89 matchs). Révolution #RM #Vinicius #OptaJoséQuiz #revue2021 pic.twitter.com/8gsyKUzRzW – OptaJose (@OptaJose) 31 décembre 2021

Le Brésilien, arrivé à Madrid en provenance de Flamengo à l’été 2018, Il s’est imposé comme un joueur différentiel et les chiffres parlent d’eux-mêmes : il a participé à 24 buts en 2021, juste un de moins qu’en 2019 et 2020 ensemble.

L’extrême Il a marqué 15 buts et distribué neuf passes décisives en 2021, pour les 12 buts et 13 passes décisives des années 2019 et 2020, alors qu’il ne s’était pas encore imposé comme un joueur décisif.

Le Real Madrid de Benzema et Vinícius

L’équipe de Carlo Ancelotti, qui a pris les rênes de sa deuxième étape en tant qu’entraîneur blanc, est gouvernée au son de Vinícius Júnior et Karim Benzema, les deux joueurs les plus en forme de l’équipe et les plus décisifs dans le domaine offensif.

Entre les deux, ils ont signé 32 buts et 17 passes décisives entre toutes les compétitions ont atteint la mi-parcours de la saison 2021/22. Les succès de l’équipe en fin de saison dépendront, dans une large mesure, à la fois.