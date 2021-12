Real Madrid | Le couple but

12/05/2021 à 11:33 CET

Après une solide victoire contre la Real Sociedad (0-2), Madrid dispose déjà, bien qu’étant début décembre, d’un différence de points écrasante contre l’Atlético et le Barça. L’équipe d’Ancelotti est la seule à répondre aux attentes des plus grands.

Les buts de Vinicius et Luka Jovic ils laissent l’équipe blanche pour 18 points du Barça et 10 de l’Atlético. Le Brésilien a ainsi ajouté son dixième but en championnat, formant une paire mortelle avec Benzema face au but. En effet, le Real Madrid C’est la seule équipe dans les cinq ligues majeures qui a deux joueurs différents avec au moins 10 buts.

Benzema, qui est parti sur blessure, compte 12 buts en championnat, tandis que ‘Vini’ a atteint le double face au Real. 22 buts au total pour un couple qui devient plus que redoutable pour ses rivaux. En Ligue des champions, le Français compte 5 buts et le Brésilien deux, soit un total de 29 buts toutes compétitions confondues.

Jovic veut entrer en scène

La blessure de Karim Benzema a été merveilleusement mise à profit par Luka Jovic, jusqu’à présent absent. Le Serbe est sorti à la 18e minute et a été décisif pour la victoire des hommes d’Ancelotti à la Reale Arena. Assistance en première mi-temps à Viniciús et but en seconde pour compléter une belle performance.

C’est la première fois que le Serbe marque et assiste au même match avec le Real Madrid, dans n’importe quelle compétition après 41 matchs. Jovic a participé aux mêmes buts contre le Real que lors de leurs 22 matchs précédents (un but et une passe décisive en 462 minutes).