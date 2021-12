Real Madrid | L’équipe la moins battue des ligues majeures de 2021

31/12/2021 à 12:26 CET

Le Real Madrid a clôturé l’année en l’équipe de championnat avec le moins de buts encaissés dans les grands championnats européens. Ceux de Carlo Ancelotti ont retrouvé leur force défensive en 2021, qui malgré une clôture sans titres, les attentes sont à nouveau élevées.

Avec 29 buts encaissés, ils sont en tête du classement, devant Chelsea et Manchester City, qui avec 32 buts encaissésOui, ils ferment notamment le podium. L’Inter, le PSG et Séville sont les prochains sur une liste, dans laquelle Le Barça n’apparaît pas dans le top 15.

De plus, après la moitié de la Ligue déjà jouée (19 matchs, bien que répété deux fois contre l’Athletic), Courtois n’a encaissé que 16 buts, avec une moyenne de moins d’une cible encaissée par match (0,8 par match), le meilleur de la compétition.

Objectif garanti jusqu’en 2026

Le gardien belge a joué un rôle clé pour que le Real Madrid se positionne en tête du championnat et se classe premier de son groupe en Ligue des champions, où il sera mesuré avec le PSG en huitièmes de finale.

Désormais, il est indiscutable dans le but et aussi dans les vestiaires, où il a gagné le respect de ses coéquipiers et fait partie des voix autorisées. Cette performance a été récompensée par les dirigeants madrilènes, qui ont prolongé l’été dernier son contrat jusqu’en 2026..