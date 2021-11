Real Madrid | Les minutes jouées par Modric, Casemiro et Kroos qui inquiètent le Real Madrid, mais pas Ancelotti

26/11/2021 à 16h35 CET

milieux de terrain du Real Madrid, Casemiro, Kroos et Modric, accumuler un grand nombre de minutes dans les derniers jours. Le Brésilien et le Croate, en effet, sont deux des joueurs avec le plus de minutes de jeu dans leurs chaussures avec respectivement 1 416 et 983..

Les joueurs blancs, indispensables au milieu de terrain pour Carlo Ancelotti, Ils totalisent en moyenne 32 ans et n’ont guère de répit : le Brésilien et l’Allemand ajoutent huit titularisations consécutives, tandis que le Croate a été laissé de côté à deux reprises. (contre le CA Osasuna pour cause de blessure et contre Rayo Vallecano pour cause de rhume).

Seul le Teuton, qui a raté une bonne partie du début de saison en raison d’irritations au pubis, reste l’un des noms avec un montant le plus soulagé en termes de minutes de jeu sur ses jambes : Il n’a disputé que 10 matches pour les 13 du Croate et 17 du Brésilien.

Le Real Madrid, dans un bon moment

Les L’équipe de Carlo Ancelotti mène à la fois en Liga et en Ligue des champions, où Vous avez déjà obtenu votre billet pour les huitièmes de finale. Après le départ de Carlo Ancelotti, les Blancs ont entamé une nouvelle étape avec la deuxième expérience de l’Italien sur le banc du Santiago Bernabéu.

Pour le moment, le transalpin a mené un total de 19 matchs au cours desquels il a remporté 13 victoires, quatre nuls et deux défaites jusqu’à présent lors de la saison 2021/22. Les deux défaites étaient contre l’Espanyol en Liga et contre le Sheriff dans la meilleure compétition européenne.