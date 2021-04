Real Madrid – Liverpool de la Ligue des champions: programme et où regarder à la télévision

04/05/2021

Allumé à 22h00 CEST

Ronald Goncalves

Assumer vos responsabilités de Quart de finale aller de la Ligue des champions, les Real Madrid et le Liverpool ira à Alfredo Di Stéfano cette prochaine mardi.

En ce sens, premièrement, L’équipe de Zinedine Zidane a battu l’Atalanta (4-1) en huitièmes de finale. Auparavant, l’équipe avait terminé la phase de groupes à la première place de sa division, comptant ainsi sur trois victoires, une égalité, deux défaites et un différentiel de buts de +2.

D’autre part, ceux dirigés par Jürgen Klopp ont éliminé Leipzig (4-0) pour pouvoir arriver à cette nouvelle instance du tournoi. De même, l’équipe a terminé la première étape de la compétition à la première place de son groupe, en inscrivant quatre victoires, une égalité, une défaite et un différentiel de buts de +7.

HORAIRE ET O VOIR LE REAL MADRID – LIVERPOOL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

La rencontre de le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions entre lui Real Madrid et le Liverpool aura lieu ce Mardi 6 avril à 21 h 00, et le jeu peut être apprécié en Espagne grâce à Ligue des champions Movistar, Movistar + et Mitele Plus.