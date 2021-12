Real Madrid | Madrid s’expose sans succès

20/12/2021 à 09:31 CET

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti a montré une supériorité absolue contre Cadix, mais un mauvais but a empêché la victoire. L’équipe s’est envolée 36 fois sur le but de Ledesma et a maintenu un 81,95% de propriété, mais n’a pas marqué plus d’un point.

81,95 – Le Real Madrid a enregistré 81,95 % de possession contre Cadix, son meilleur record dans un match de #LaLiga depuis au moins la campagne 2005/06. Insuffisant. pic.twitter.com/mYcj7Y8vUs – OptaJose (@OptaJose) 19 décembre 2021

Les blancs, qui font partie des grands favoris pour le titre avec l’Atlético de Madrid, a réalisé son meilleur record d’occasions de marquer en Liga depuis la saison 2003/04 et en possession depuis la saison 2005/06.

L’équipe de Cadix a mis fin à la dynamique autoritaire du bloc de la capitale : Après sept victoires consécutives contre Elche, le Rayo Vallecano, Grenade, Séville, l’Athletic Club, la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid, ils ont abandonné leurs premiers points et laissé la Liga un peu plus ouverte, atteignant presque l’Équateur..

La lutte pour la Liga se resserre

Le match nul entre le Real Madrid et Cadix quitte la zone noble un peu plus resserrée d’ici la fin de la première moitié de la saison. Les Blancs restent en tête avec 43 points, six de plus que Séville, qui dispute mardi le match reporté contre le FC Barcelone.

Un peu plus loin se trouvent le Real Betis, avec 33 points, et le Rayo Vallecano, avec 30 points. En dehors des positions de la Ligue des champions, étonnamment, se trouvent l’Atlético de Madrid (29), la Real Sociedad (29) et le FC Barcelone (27).