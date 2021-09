Real Madrid—Majorque La Liga 2021-22 Aperçu du match, Blessures/Suspensions, XI potentiels, Prédiction

Tous les footballeurs n’auraient pas la bouteille pour lever des bâtons et commencer une nouvelle vie en Belgique. Cependant, Saido Berahino dit que quitter l’Angleterre et s’éloigner de tout était le meilleur choix qu’il ait jamais fait et était essentiel pour qu’il mûrisse en tant que personne. . Berahino, 28 ans, est maintenant de retour […] More