Real Madrid—Sevilla LaLiga 2021-22 Aperçu du match, Blessures/Suspensions, XI potentiels, Prédiction

Le Real Madrid se prépare à accueillir en tant qu’ancien directeur du club Julen Lopetegui amène son équipe de Séville, troisième au Bernabeu dimanche.

Le Real a remporté ses trois derniers matches consécutifs et quatre de ses cinq derniers matches au total en Liga. Leur jeu solide et constant les a aidés à conserver la première place du classement.

Séville, de même, a également maintenu une bonne forme tout au long de la saison dans la mesure où il a remporté trois de ses cinq derniers matches et occupe actuellement la troisième place du classement. C’est une course serrée car ils ne traînent que deux points derrière Los Blancos.

Le Real Madrid a reçu un coup de pouce avant ce week-end alors que David Alaba et Fede Valverde ont repris l’entraînement et sont inclus dans l’équipe de la journée. Eden Hazard manquera le match après s’être remis d’un problème d’estomac. Le club reste sans Gareth Bale et Dani Ceballos.

Séville était concerné par trois blessures graves impliquant Jules Kounde, Lucas Ocampos et Diego Carlos avant dimanche, mais tous les trois font partie de l’équipe. Le club manquera Suso et Erik Lamela tandis que Jesus Navas et Youssef En-Nesyri resteront absents.

Il n’y a pas de suspension pour l’un ou l’autre club lors du grand combat de dimanche.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Mendy ; Modric, Casemiro, Kroos ; Rodrygo, Vinicius, Benzema

Même avec le retour d’Alaba dans l’équipe, il ne commencera probablement pas après son retour à l’entraînement et avec deux matches importants à venir contre l’Athletic Club et la Real Sociedad. Nacho pourrait être celui qui prendra sa place le long de la ligne de fond.

Le reste de la formation de départ ressemblera probablement assez à celui que Carlo Ancelotti a aligné contre le shérif Tiraspol la semaine dernière.

Séville

Bono ; Montiel, Koundé, Carlos, Acuna ; Jordan, Fernando, Rakitic ; Ocampos, Papou Gomez, Mir

Real Madrid—Séville 2-1

Ce sera probablement l’un des matchs les plus difficiles que les premiers titulaires actuels de la Liga auront joué jusqu’à présent cette saison. Séville est une équipe formidable qui a marqué au moins deux buts lors de quatre de ses cinq derniers matches au total.

Le Real Madrid devra faire de son mieux s’il espère remporter une victoire contre Séville à domicile. Séville n’a perdu qu’un de ses sept derniers matches sur route cette saison. Il ne serait pas surprenant de voir le Real gagner cette bataille difficile par une marge étroite ou un match nul.