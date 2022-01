Real Madrid | Un mur appelé Thibaut Courtois

09/01/2022 à 10:43 CET

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, est l’un des joueurs les plus en forme de LaLiga. Il a arrêté 20 des 23 derniers tirs au but reçus et 17 des 18 derniers au Santiago Bernabéu: seul Guedes dans le rejet de penalty a réussi à battre le gardien.

Le Belge, qui est l’une des figures les plus importantes du Real Madrid de Carlo Ancelotti, a une nouvelle fois été décisif pour son équipe avec une nouvelle démonstration de sobriété sous les bâtons : c’est la troisième équipe la moins battue (18) du championnat après Séville (13) et l’Athletic Club (17).

L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid se distingue par son gabarit et sa prestation au Santiago Bernabéu est sans faille. Il a concédé 145 buts en 156 rencontres avec le Real Madrid et a laissé son but invaincu jusqu’à 63 fois (40%).

Le Real Madrid consolide son leadership

L’équipe de Carlo Ancelotti a battu Valence de José Bordalás avec une victoire (4-1) et reste en tête du classement avec 49 points. Avec deux matchs de plus que Séville, oui, qui reste à la deuxième place avec 41 unités.

Blancs au total 15 victoires, quatre nuls et seulement deux défaites dans cette édition 2021/22 et fait partie des grands favoris du titre : après l’exploit de l’Atlético de Madrid la saison dernière, le sélectionneur italien cherche le seul titre qui manque à son palmarès.