Real Madrid – Valence | Gayá : « Ce n’est pas un penalty, mais je ne vais pas chercher d’excuse pour l’arbitre »

01/08/2022

José Luis Gayá, capitaine de Valence, a estimé après avoir perdu contre le Real Madrid 4-1 qu’à son avis, il n’y avait clairement pas eu de penalty d’Omar Alderete sur Casemiro mais qu’il n’allait pas excuser l’arbitrage.

« Nous l’avons vu et notre opinion n’a pas été une sanction. Il est très clair que Casemiro est celui qui frappe Omar par derrière. Ce 1-0 nous a beaucoup conditionnés, c’est la réalité, mais je ne vais pas chercher d’excuse pour l’arbitre. Quand ils vous battent 4-1, vous devez vous forcer à regarder et vous n’avez pas à vous excuser. Nous devons faire de l’autocritique car en recevant quatre buts, nous n’allons pas pouvoir gagner le match », a assumé l’international espagnol.

Gayá a expliqué qu’ils ont commencé « Très bien les vingt premières minutes, essayant de voler et de sortir »Il a souligné qu’en première mi-temps, ils se sont bien battus jusqu’au penalty mais qu’après avoir concédé le deuxième but, ils sont tombés « à terre » et le Real Madrid a élargi son compte avec le troisième.

« Nous continuons avec la même tendance de ces matchs consistant à encaisser beaucoup de buts et nous devons réduire cette effusion de sang de buts contre car sinon il sera très difficile de se battre pour être au sommet »a déclaré Gayá, qui s’est à nouveau autocritique et a exigé que l’équipe ait la même mentalité et la même concentration pendant les 90 minutes pour éviter que l’équipe ne se déconnecte dans certaines phases.