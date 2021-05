Real Madrid — Villarreal La Liga 2020-21: aperçu du match, blessures / suspensions, onze potentiels, pronostics

Le Real Madrid revient une dernière fois pour la dernière journée de la Liga où il accueille Villarreal.

C’est peut-être le match le plus important de la saison car le Real doit gagner s’il espère remporter son 35e titre de champion. Ils sont à deux points de l’Atletico, qui doit également perdre des points si le Real veut remporter un trophée.

Ces deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en novembre, où une impasse 1-1 était le résultat à l’Estadio de la Ceramica. Villarreal a encore un match crucial à jouer alors qu’ils affronteront Manchester United en finale de la Ligue Europa mercredi.

Ce sera certainement une conclusion passionnante car deux matches décideront qui sera couronné champion de la saison espagnole.

Le Real Madrid reçoit à la fois Raphael Varane et Sergio Ramos de leurs blessures. Toni Kroos et Eden Hazard rateront tous les deux ce dernier match tandis que Lucas Vazquez, Ferland Mendy et Dani Carvajal resteront tous à l’écart.

Villarreal sera probablement sans Samuel Chukwueze, Vicente Iborra et Juan Foyth en raison de blessures.

Il n’y a pas de suspension dans la dernière séquence de jeu de samedi.

Real Madrid

Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Miguel; Valverde, Casemiro, Modric; Rodrygo, Vinicius, Benzema

Il sera intéressant de voir si Zidane reste avec le duo backline d’Eder Militao et Nacho, qui ont tous deux joué de manière exceptionnelle. Ramos n’a pas encore signé d’extension avec le club, il y a donc de bonnes chances de le voir à un moment donné de ce match.

Marcelo est disponible, mais Miguel Gutierrez a assez bien joué pour gagner un autre départ sur lui. Fede Valverde sera probablement le starter pour les indisponibles Toni Kroos.

Villarreal

Asenjo; Gaspar, Albiol, Torres, Moreno; Trigueros, Capoue, Parejo, Gomez; Moreno, Bacca

Real Madrid – Villarreal 2-0

Real devrait être en mesure de gérer sa propre entreprise à domicile et de sécuriser les trois points nécessaires. Ils n’auront pas à attendre un résultat longtemps car l’Atletico affrontera Valladolid en même temps.

Villarreal a remporté ses deux derniers matches, mais a manqué de discipline et a pris des cartons rouges lors de ses derniers matchs. Le Real doit jeter tout ce qu’il a à El Submarino Amarillo.

Cela se résumera au fil du temps et sera certainement un moment atroce pour attendre les résultats. Ce ne sera pas facile, mais le Real doit espérer le mieux et gérer d’abord ce qu’il tient entre ses mains.

S’il y a une chose que le Real Madrid a pu faire cette saison avec toutes les blessures de l’équipe à différents moments, c’est creuser profondément et trouver un moyen d’obtenir des résultats. Cette équipe devrait être fière de la façon dont elle s’est battue pour remporter le titre malgré toutes les blessures cruciales qu’elle a subies cette saison.