Real Madrid—Villarreal La Liga 2021-22 Aperçu du match, Blessures/Suspensions, XI potentiels, Prédiction

Le Real Madrid accueille le deuxième de ses matchs consécutifs à domicile cette semaine alors qu’il affronte Villarreal au Bernabeu samedi.

Le Real a remporté une victoire de 6-1 sur Majorque plus tôt cette semaine. Los Blancos ont désormais 24 matches sans défaite car ils détiennent seuls la possession de la première place du classement. Le Real Madrid a également remporté ses quatre derniers matches.

Villarreal n’a pas connu un début aussi bon que prévu pour une plus grande équipe espagnole. Ils n’ont enregistré qu’une seule victoire lors de leurs cinq premiers matches joués. Ils ont ouvert la saison avec quatre matchs nuls consécutifs, ce qui les place au 12e rang du classement de la ligue.

Le Real Madrid est toujours privé de plusieurs joueurs clés, dont Dani Carvajal, Ferland Mendy, Marcelo, Dani Ceballos, Toni Kroos et Gareth Bale.

Le manager de Villarreal, Unai Emery, a publié des mises à jour sur le statut de ses joueurs où il a déclaré qu’ils seraient probablement sans Gerard Moreno, Samu Chukwueze et Dani Raba. Il a également déclaré que Yeremy était discutable.

Il n’y a pas de suspension pour les deux clubs lors du match de samedi à Madrid.

Real Madrid

Courtois; Vazquez, Militão, Nacho, Alaba ; Modric, Casemiro, Valverde ; Hazard, Vinicius, Benzema

Cette formation pourrait être très différente si le manager Carlo Ancelotti décidait de laisser plus de partants au prochain match de Ligue des champions du Real Madrid contre le shérif Tiraspol mardi. Cela pourrait signifier une autre caractéristique pour Eduardo Camavinga qui a été très bon pendant son court séjour au club jusqu’à présent.

Il sera intriguant de voir si et comment Eden Hazard est incorporé après ne pas avoir commencé contre Majorque plus tôt cette semaine. Et si Ancelotti décide de donner enfin du repos à Karim Benzema, malgré le haut niveau auquel il évolue actuellement.

Villarréal

Rulli ; Foyth, Albiol, Torres, Alphonse ; Parejo, Capoue, Trigueros ; Gomez, Danjuma, Alcácer

Real Madrid—Villarreal 2-1

Ce sera un affrontement intéressant pour le Real Madrid qui dépendra du nombre de joueurs qu’Ancelotti laisse également se reposer.

Bien que Villarreal n’ait pas pris un bon départ, ils ont prouvé leur capacité à forcer les matchs nuls des équipes qu’ils ont affrontées, y compris une équipe difficile de l’Atletico Madrid. Ce ne sera probablement pas un match à fort score comme nous le disons contre Majorque plus tôt cette semaine.

Le score n’a pas encore été un problème pour le Real Madrid cette saison. Ils mènent la ligue au chapitre des buts avec 21 buts déjà inscrits. Pour référence, Valence est le deuxième buteur et a marqué 11 buts montrant à quel point le Real a généré.

Une victoire maintient le Real Madrid au sommet du championnat pour un autre week-end, car il se concentrera ensuite sur l’organisation de la Ligue des champions et d’un autre match à domicile mardi.