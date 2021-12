Real Madrid | Vinícius Júnior certifie son explosion

28/12/2021 à 09:15 CET

L’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, est le Brésilien qui a marqué le plus de buts (12) dans les cinq ligues majeures et celui qui a le plus participé (19) aux buts de son équipe cette saison 2021/22.

19 – @vinijr 🇧🇷 est le footballeur brésilien des cinq grands championnats européens qui a participé cette saison au plus grand nombre de buts toutes compétitions confondues (12 buts et 7 passes décisives), et celui qui a également marqué le plus de buts (12). Révolution @ realmadrid #RealMadrid pic.twitter.com/kfmBI4mXon – OptaJose (@OptaJose) 27 décembre 2021

L’ailier, qui forme un duo de luxe avec Karim Benzema dans l’attaque blanche, Il a inscrit 12 buts et sept passes décisives dans toutes les compétitions et est à son meilleur depuis sa signature pour le club à l’été 2018..

L’ex de Flamengo il totalise 26 buts et 32 ​​passes décisives en tant que joueur du Real Madrid en 143 matchs officiels. A 21 ans, le Brésilien est destiné à diriger l’ensemble de la capitale pour la prochaine décennie.

Un Real Madrid en plein essor

L’équipe de Carlo Ancelotti termine une belle campagne et actuellement est le leader de la Liga avec une certaine marge de manœuvre et est déjà en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Dans la deuxième étape de l’italien, l’équipe fonctionne parfaitement.

Les Blancs ajoutent 46 points ont atteint l’équateur de l’édition 2021/22 de LaLiga avec 14 victoires, quatre nuls et une défaite, en plus d’être l’équipe la plus marquante (41) et la deuxième équipe la moins bonne (16) du championnat.