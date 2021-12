Real Madrid vs Athletic Bilbao 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid accueille l’Athletic Bilbao au milieu de ce qui pourrait être la partie la plus difficile de son calendrier 2021-2022. Los Blancos a affronté Séville dans un match acharné dimanche et se rendra à la Real Sociedad samedi prochain. Ils accueilleront l’Inter et l’Atletico de Madrid juste après ce match, ce qui pourrait donc être une semaine décisive pour Los Blancos.

L’entraîneur Carlo Ancelotti devra bientôt effectuer quelques rotations et ce soir pourrait être une bonne occasion pour lui de le faire. Luka Modric a besoin de repos et Camavinga et Valverde ont tous deux réalisé de solides performances sur le banc contre Séville, il est donc temps pour Ancelotti de leur faire confiance.

L’Athletic est actuellement huitième du classement et sera sûrement une équipe difficile à battre, donc le Real Madrid devra s’assurer qu’il joue avec intensité dès le premier instant s’il veut gagner les trois points et maintenir son élan.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 01/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

