Real Madrid vs Atletico de Madrid 2021 Diffusion en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid accueille l’Atletico de Madrid lors du premier derby madrilène de la saison 2021-2022. Los Blancos ont actuellement une avance de 10 points sur l’équipe de Simeone, même si Atleti a encore un match à jouer. C’est pourquoi ce match est si crucial pour les deux équipes.

Les deux équipes semblent maintenant se diriger dans des directions opposées, et tandis que l’Atletico a commencé la saison en remportant de solides victoires et en jouant un football décent, c’est maintenant le Real Madrid qui a pris de l’ampleur avec des victoires très encourageantes ces dernières semaines. Vinicius et Benzema mènent l’offensive et bien qu’il y ait des raisons de s’inquiéter du manque de rotations d’Ancelotti, les joueurs tiennent bon jusqu’à présent.

Pourtant, c’est une équipe de l’Atletico de qualité. Ils ont des joueurs comme Griezmann, Carrasco, Joao Felix ou Correa qui peuvent créer et marquer des buts à l’aise, même si leur équipe ne domine pas. La ligne défensive du Real Madrid devra être très prudente si elle veut gagner les trois points ce soir.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 12/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

