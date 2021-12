Real Madrid vs Atletico de Madrid, Liga 2021 : les effectifs prévus

Le derby de Madrid de dimanche est un match monumental, car le Real Madrid a une chance d’augmenter son avance actuelle au classement à 13 points – avec un match à jouer pour l’Atletico -. Benzema semble prêt à revenir dans la formation de départ et l’entraîneur Carlo Ancelotti ne devrait pas faire de rotations pour celui-ci.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

L’Atletico de Madrid a prédit XI : Oblak, Llorente, Kondogbia, Hermoso, Felipe, Carrasco, Koke, De Paul, Lemar, Cunha, Griezmann.

Simeone jouera probablement avec une ligne défensive de trois hommes et Llorente et Carrasco sur les flancs. Comme toujours, il ne sera pas facile pour le Real Madrid de briser son estructure défensive, les hommes d’Ancelotti devront donc s’assurer de ne pas encaisser de but tôt s’ils ne veulent pas attaquer contre le mur de Simeone pour le reste du match. . Carvajal et Mendy auront également une tâche importante contre Llorente et Carrasco.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 12/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

