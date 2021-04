Real Madrid vs Barcelone, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, compositions, prédiction de score

Real Madrid CF (3e, 63pts) vs FC Barcelone (2e, 65pts)

Compétition / Tour: 2020-21 La Liga, 30e journée

Barcelone Outs & doutes: Ansu Fati, Philippe Coutinho, Neto (sort)

Sorties et doutes au Real Madrid: Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Eden Hazard (sort)

Date / heure: Samedi 10 avril 2021, 21h CET (Barcelone), 20h GMT / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 15h ET, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid, Espagne

Arbitre: Jesús Gil Manzano

VAR: César Soto Grado

Comment regarder à la télé: beIN SPORTS (USA & Canada), LaLigaTV (UK), SuperSport (Nigeria), Movistar LaLiga (Espagne), Not Available (Inde), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), Premier Player (Royaume-Uni), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après une victoire acharnée contre Valladolid lundi, Barcelone revient en action en Liga pour le plus grand match de la saison à ce jour: un gigantesque El Clásico contre le Real Madrid à l’Estadio Alfredo Di Stéfano près de la capitale espagnole.

Cela ne pouvait pas être un match plus important et plus conséquent pour les deux équipes: le titre de la Liga est à gagner grâce à une énorme baisse du leader de l’Atlético Madrid, avec seulement trois points séparant les trois meilleures équipes du championnat. Le Barça est deuxième et ira en tête du classement au moins pour une nuit s’il gagne celui-ci, tandis que le Real ira au même niveau que les leaders et surpassera le Barça s’il remporte celui-ci.

Ces deux équipes ne semblaient pas avoir une chance au titre cette saison mais l’équipe de Diego Simeone a ouvert la porte à l’émergence d’un véritable challenger, et il est impossible de ne pas voir le vainqueur de celui-ci devenir le principal prétendant à remporter le tout. chose dans huit semaines.

Le Barça et Madrid sont en grande forme à l’approche de celui-ci: l’équipe à domicile est une série de 12 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, y compris une victoire dominante sur Liverpool en Ligue des champions. Le Barça est entré dans celui-ci sans défaite en 19 matchs consécutifs en Liga, remportant 13 ridicules ou leurs 14 derniers matchs en championnat.

Une défaite n’est pas la fin du monde pour le Barça, qui ne serait qu’un point derrière le Real et aurait encore une chance de jouer contre l’Atlético au Camp Nou le mois prochain, mais le coup psychologique d’une défaite contre leurs plus grands rivaux pourrait en prouver beaucoup plus. coûteux que de simplement abandonner les trois points. Une victoire est le scénario de rêve, mais même un match nul bien joué gardera le Barça au-dessus des Blancos et le mettra en bonne position pour continuer à défier les Colchoneros.

C’est un Clásico avec des enjeux vraiment élevés et les deux équipes jouent assez bien ces derniers mois pour promettre un match vraiment divertissant, même sans foule dans un petit stade.

C’est El Clásico. C’est l’un des plus importants depuis longtemps.

Dansons.

LIGNES POSSIBLES

Barcelone (3-4-3): Ter Stegen; Araujo, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Dembélé, Griezmann

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vázquez, Militão, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius

PRÉDICTION

Je ne suis jamais, jamais, JAMAIS confiant devant un Clásico. Tout ce que je suis est nerveux et je ne fais que faire un pronostic sûr: match nul 1-1, ce qui n’est vraiment pas mal du tout pour le Barça.