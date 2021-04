Real Madrid vs Betis, La Liga 2021: alignements prévus

Le Real Madrid accueille le Betis lors de son dernier match avant le match aller crucial des demi-finales de la Ligue des champions contre Chelsea. Cela signifie que l’entraîneur Zinedine Zidane devra trouver des minutes pour des joueurs comme Varane ou Carvajal s’il veut qu’ils jouent et jouent un rôle mardi.

Le Real Madrid a prédit XI: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Asensio, Benzema.

Betis a prédit XI: Bravo, Emerson, Mandi, Ruiz, Alex, Guido, Guardado, Canales, Joaquin, Ruibal, Iglesias.

Aussi solide et convaincant que Militao l’a été depuis que Varane n’était pas disponible, il est probable que Zidane souhaite toujours que Varane commence contre Chelsea, ce qui l’obligerait à lui donner des minutes ce soir pour que le défenseur français puisse reprendre confiance et élan. Carvajal est un choix facile à l’arrière droit s’il est vraiment remis à 100% de sa blessure musculaire, tandis que Hazard pourrait quitter le banc alors que Zidane adopte une approche prudente avec sa récupération et son retour dans l’équipe.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 24/04/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

