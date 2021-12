Real Madrid vs Cadix, Liga 2021 : les effectifs prévus

Le Real Madrid accueille Cadix aujourd’hui et ils le feront avec une équipe mince. Luka Modric, Rodrygo Goes, Marco Asensio, Gareth Bale et Dani Carvajal rateront tous le match, donc Ancelotti devra faire confiance à certaines de ses réserves.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Hazard, Vinicius, Benzema.

Cadix a prédit XI : Ledesma, Akapo, Fali, Cala, Espino, Jonsson, Fernandez, Alarcon, Alejo, Arazamendia, Lozano.

L’entraîneur Carlo Ancelotti a confirmé qu’Eden Hazard figurera dans le onze de départ et qu’il sera probablement déployé sur l’aile droite même si ce n’est pas sa place naturelle. Valverde et Camavinga se disputent la place aux côtés de Casemiro et Kroos, tandis que Vazquez et Nacho se battent également pour la place d’arrière droit maintenant que Carvajal se remet de la fatigue musculaire.

Au final, Madrid a ce qu’il faut pour gagner le match, mais certaines réserves devront intensifier et prouver qu’on peut leur faire confiance.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 19/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

