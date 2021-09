Real Madrid vs Celta Vigo, Liga 2021 : les effectifs prévus

Le Real Madrid accueille Celta Vigo au Santiago Bernabeu, leur premier match dans leur stade depuis que la pandémie de Covid-19 a atteint l’Espagne en mars 2020. L’entraîneur Carlo Ancelotti devra prendre des décisions intéressantes et intrigantes avec sa formation de départ ce soir, étant donné que crucial des joueurs comme Modric ou Mendy sortent de blessures délicates tandis que d’autres partants clés comme Casemiro, Valverde et Vinicius ont joué pour leur pays jeudi soir, ils pourraient donc ne pas être assez frais pour commencer. Camavinga et Blanco pourraient-ils commencer? Qui remplacera Bale et Alaba dans la formation ?

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Hazard, Benzema.

Celta Vigo a prédit XI : Dituro ; Mallo, Aidoo, Araujo, Galan ; Tapia; Mendez, Suarez, Nolito ; Aspas, Mina.

Gardez à l’esprit que le Real Madrid visitera l’Inter Milan mercredi, il sera donc crucial pour Ancelotti de garder une équipe saine et fraîche prête pour ce qui l’attend et pas seulement de penser au match de ce soir.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 09/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Stade Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

