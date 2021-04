Real Madrid vs Chelsea, demi-finales de la Ligue des champions 2021: alignements prévus

Le Real Madrid accueille Chelsea lors de la première étape cruciale des demi-finales de l’UEFA Champions League. La compétition européenne représente la meilleure chance pour Madrid de remporter un trophée cette saison après les récents matchs nuls contre Getafe et le Betis en Liga, donc Los Blancos doit maintenant jouer chaque match comme si c’était le dernier.

Le Real Madrid a prédit XI: Courtois, Carvajal, Varane, Militao, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema.

Chelsea a prédit XI: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rudiger, Reece-James, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Pulisic, Werner.

Il sera extrêmement important pour Madrid de contenir les efforts de Chelsea à travers les ailes, et en même temps, il vaut mieux être prêt car le club basé à Londres presse toujours très fort. Le Real Madrid aura besoin que Kroos et Modric soient à leur meilleur pour créer des opportunités de but. Eden Hazard pourrait être un atout extrêmement précieux en dehors du banc s’il est suffisamment en forme et prêt à contribuer.

COMMENT REGARDER, STREAM CHAMPIONS LEAGUE

Date: 27/04/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Streaming disponible: TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.