Real Madrid vs Chelsea: spécial paris

CHELSEA se rendra en Espagne pour la première étape de sa demi-finale contre le Real Madrid.

Thomas Tuchel n’est potentiellement qu’à trois matchs de guider Chelsea vers la gloire de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2012.

.

Thomas Tuchel a guidé Chelsea vers une victoire 1-0 contre West Ham la dernière fois

Vous POUVEZ soutenir Chelsea pour gagner à l’extérieur à 16/1 ICI *.

Ou vous pouvez soutenir les maîtres de la Ligue des champions du Real Madrid pour gagner à 11/1 ICI*.

Ces énormes chances ne sont disponibles que pour les nouveaux clients.

La mise maximale pour l’offre 11/1 ou 16/1 de 888 Sports est de cinq.

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

PUISSANCE DE POINÇON

Paris gratuits sur les courses de chevaux: obtenez 60 £ en paris gratuits pour le festival de Punchestown

GRANDS BOOSTS

Meilleurs paris et augmentations de cotes pour Leicester vs Crystal Palace

HIT GRATUIT

Pari sans risque Man City vs Tottenham: obtenez un pari sans risque de 30 £ pour la finale de la Coupe EFL

OFFRE FINALE COUPE

Man City vs Tottenham: Offre finale de la Coupe – City 20/1 ou Spurs 60/1

OFFRE DE PARI

Obtenez une augmentation des prix avec West Ham à 33/1 et Chelsea à 8/1 en Premier League

BET BONUS

Paris gratuits et nouvelles offres clients: Betfair, Paddy Power, William Hill et plus

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare- www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

* Termes et conditions: Nouveaux clients uniquement. Le pari éligible doit être placé à la cote normale • Pari maximum 5 £ • Gains supplémentaires payés en PARI GRATUITS et ajoutés dans les 72 heures suivant le règlement du pari éligible • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours de pari • Les paris gratuits expirent 7 jours après le crédit • Cette offre ne peut être jumelé à aucune autre offre. • Les conditions générales s’appliquent

Joe Cole fait l’éloge de la saison de Mason Mount, insiste sur le fait que Timo Werner s’améliorera à Chelsea et exhorte Jesse Lingard à rendre son transfert de prêt à West Ham permanent