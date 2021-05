Real Madrid vs Chelsea: XI moderne combiné

On peut dire sans l’ombre d’un doute qu’entre celui entre le Real Madrid et Chelsea, deux géants européens, le Real Madrid ont sans aucun doute le dessus en possédant l’histoire la plus illustre des deux. Cela dit, on ne peut sous-estimer la qualité des footballeurs talentueux de classe mondiale qui ont honoré les maillots bleus et blancs.

La Ligue des champions cette saison les a opposés les uns aux autres dans une rencontre rare. Le Real Madrid de Jose Mourinho a remporté le dernier match amical entre les deux lors de la Coupe des champions internationale en 2013.

Mais la dernière fois que ces deux hommes se sont affrontés dans un match de compétition (avant le match aller de la semaine dernière), c’était lors de la finale de la Super Coupe de l’UEFA 1998, il y a 23 ans, lorsque Chelsea a battu le Real Madrid 1-0 grâce à un but à la 83e minute de Gus Poyet. .

Ici, nous regardons les meilleurs joueurs modernes du XI qui ont honoré les deux clubs, avec leurs homologues presque uniformément mentionnés à côté d’eux.

FORMATION: 4-3-3

Casillas (Cech)

Carvajal (Ivanovic) – Terry (Varane) – Ramos (Carvalho) – Marcelo (Cole)

Zidane (Kante) – Lampard (Kroos) – Modric (Makelele)

Drogba (Risquer) – Raul (Benzema) – Cristiano Ronaldo (Zola)

GARDIEN DE BUT

Iker Casillas (Petr Cech)

L’héritage d’Iker Casillas en maillot blanc pendant plus d’un quart de décennie l’a amené sur le piédestal du football mondial, conquérant tous les titres possibles à gagner: Coupe du Monde de la FIFA, Championnats d’Europe de l’UEFA, UEFA Champions League et autres. Le seul titre manquant à son cabinet est probablement l’UEFA Europa League. Casillas a conduit Los Blancos et La Roja à la gloire comme aucun autre gardien de but dans l’histoire de l’Espagne.

En tant que capitaine du club et du pays, il a organisé la ligne défensive avec une grande autorité. Il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands joueurs du Real Madrid, non seulement de l’ère moderne, mais de tous les temps.

DÉFENSEURS

RB: Dani Carvajal (Branislav Ivanovic)

De retour au Real Madrid après avoir impressionné en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, Carvajal est rentré chez lui avec un point à prouver. En tant que joueur astucieux défendant la ligne arrière et tout aussi efficace à l’avenir, il a joué un rôle clé dans les trois tours de grandeur de la Ligue des champions de Madrid. Le produit de l’académie de la jeunesse est constant depuis près d’une décennie maintenant, enregistrant régulièrement des passes clés et des passes décisives, tout comme son compatriote ailier Marcelo.

Carvajal a remporté 16 trophées avec Los Blancos au cours de ses huit années à l’arrière droit, remportant en moyenne deux trophées chaque année.

CB: John Terry (Raphael Varane)

Premier joueur à avoir été capitaine d’une équipe au titre de Premier League à cinq reprises, l’héritage de John Terry à Chelsea n’est guère comparable à celui d’un joueur de haut niveau anglais, sans parler de ses camarades de club. L’entraîneur-chef désormais adjoint d’Aston Villa était connu pour son style de défense sans fioritures.

La réputation de Terry en tant que stoppeur générationnel a été reflétée par ses adversaires sur le terrain. Ronaldinho a dit un jour: «Les adversaires les plus coriaces pour moi sont les défenseurs qui sont durs dans leur façon de jouer, où vous ne pouvez pas voir un moyen. Paolo Maldini et John Terry sont deux des hommes les plus durs que j’ai rencontrés sur le terrain.

CB: Sergio Ramos (Ricardo Carvalho)

Capitaine. Chef. Légende. Stamford Bridge est célèbre pour la bannière qui le dit pour John Terry. Mais il n’est pas exagéré de mentionner Sergio Ramos dans le même contexte. Partant d’arrière droit dans sa carrière, Ramos était destiné à la grandeur depuis ses premiers jours de jeu pour Séville. Sa soif de gagner, associée à ses compétences en leadership et à sa constance au plus haut niveau, a fait de lui une légende vivante pour Los Blancos.

Carlo Ancelotti, après la contribution de Ramos à 92:48 à l’UCL en 2014, a déclaré: «Il a tout ce que Maldini avait – personnalité, qualité technique et capacité à être un leader sur et en dehors du terrain. Je n’ai jamais comparé personne à Maldini.

LB: Marcelo (Ashley Cole)

Marcelo a longtemps été considéré comme le successeur de la légende brésilienne Roberto Carlos, en raison de son inclination à fonctionner comme un défenseur axé sur l’attaque. Cependant, on pourrait dire que le Brésilien aux cheveux hirsutes vient de faire mieux que son légendaire compagnon national chauve – ce dernier ayant commenté en 2012: «Marcelo possède une meilleure capacité technique que moi.»

Le flair offensif de Marcelo s’est avéré extrêmement vital dans le succès du Real Madrid en tant qu’équipe de buteur libre dans les années 2010. Avec plus de 500 apparitions en maillot blanc et une foule de trophées, on peut difficilement ignorer la stature de Marcelo en tant que légende de tous les temps.

MILIEUX DE TERRAIN

MRC: Zinedine Zidane (N’Golo Kante)

Zinedine Zidane était un talent élégant et unique dans sa vie dont la vision, le contrôle étroit et la créativité l’ont amené à démanteler le milieu de terrain adverse et les lignes défensives en quelques touches. Peut-être que sa plus grande force était sa polyvalence à opérer dans diverses positions – d’un meneur de jeu profondément allongé à un deuxième attaquant, bien qu’il ait le plus brillé en tant que n ° 10 classique.

Roberto Carlos a déclaré un jour que les supporters afflueraient bien avant le coup d’envoi dans le Santiago Bernabeu juste pour voir Zidane s’échauffer, telle était sa réputation d’aimant de classe mondiale. Les exploits qu’il a accomplis en tant qu’entraîneur au Bernabeu maintenant sont sans doute plus remarquables que ce qu’il a accompli sur le terrain, mais Zidane en tant que joueur était vraiment autre chose.

CM: Frank Lampard (Toni Kroos)

Techniquement doué, tactiquement maîtrisé et incroyablement créatif, l’ancien milieu de terrain central anglais s’est imposé comme un buteur prolifique pendant son séjour à Stamford Bridge – avec 211 buts en 13 ans – entre 2001 et 2014. En tant que seul milieu de terrain de l’histoire de la Premier League à marque plus de 150 buts, la polyvalence de Lampard lui a permis de fonctionner n’importe où au milieu de terrain.

Lampard était connu pour ses performances cohérentes avec sa vision et ses talents de meneur de jeu, ornant la chemise bleue pendant plus d’une décennie. Son partenariat avec John Terry a été extrêmement important pour mener Chelsea vers une ère de gloire sans précédent.

LCM: Luka Modric (Claude Makelele)

Si un joueur, un milieu de terrain profond, a la capacité de briser le duopole Balon D’Or, âgé de 10 ans, Messi-Ronaldo, vous savez qu’il est doué. Luka Modric est tout ce qu’un jeune en herbe espère être: dynamique, agile, intelligent et créatif. La série de quatre titres en Ligue des champions du Real Madrid en cinq ans a commencé avec la 93e minute décisive de Modric pour Sergio Ramos lors de la finale de l’UCL 2014 contre l’Atletico Madrid.

En tant que personne dont l’enfance dépendait du football pour échapper à la réalité de la guerre et de la destruction, l’histoire de Modric, d’un réfugié à la grandeur du football, ne peut être surestimée. Le vétéran croate s’est gravé lui-même comme un vrai grand blanc, après ses premiers jours d’être évité par nul autre que Jose Mourinho.

AVANT

LW: Cristiano Ronaldo (Gianfranco Zola)

On ne peut pas dire grand-chose de quelqu’un qui a plus d’objectifs que d’apparences. Ronaldo a révolutionné le concept de but pendant son séjour à Madrid. Le tireur d’élite portugais a marqué 450 buts stupéfiants en 438 matchs – un exploit de neuf ans qui restera dans l’histoire comme sans doute le plus grand passage de but de n’importe quel joueur pour n’importe quel club.

Une présence terroriste à affronter pour les défenseurs, il a commencé sa carrière en tant qu’ailier énigmatique mais a fini par devenir un véritable monstre de la surface de réparation qui a marqué sans relâche des buts pour le plaisir.

ST: Raul (Benzema)

Raul Gonzalez Blanco, c’est dans le nom. Blanco de naissance, Raul a passé seize saisons sous le maillot blanc, pour atteindre un statut indivisible dans l’histoire du club. L’attaquant espagnol était un attaquant très efficace capable d’être totalement dévastateur à son apogée – un finisseur composé qui était principalement déployé comme deuxième attaquant et avant-centre.

Son coéquipier et légende du club, Fernando Hierro, surnommé Raul ‘El Ferrari’ en raison de son flair et de son élégance sur le terrain.

RW: Didier Drogba (Eden Hazard)

Deux fois footballeur africain de l’année, Didier Drogba était un joueur de haut rang à son apogée. La puissance, le dynamisme et la soif de marquer des buts de l’Ivoirien lui ont permis de frapper 150+ pour Chelsea de 2004 à 2012 – sa dernière saison étant la cerise sur le gâteau alors qu’il a mené les Bleus à une magnifique victoire de retour lors du chagrin de 2012 pour Bayern Munich à domicile, égalisant d’abord à la 88e minute, puis marquant le penalty gagnant lors de la fusillade.

Drogba sera à jamais connu comme un véritable grand de Chelsea en raison de sa formidable robustesse pour gagner des matchs à lui seul. «Dans le vestiaire avant un gros match, c’était un Didier différent, il était comme un animal. Sa préparation, l’intensité dans ses yeux, et puis il a toujours produit », a déclaré Frank Lampard.