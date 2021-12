Real Madrid vs Inter Milan, Ligue des champions 2021 : les effectifs prévus

Le Real Madrid accueille l’Inter Milan lors du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021-2022. Los Blancos avanceront en tant que vainqueurs de leur groupe avec une victoire et également un match nul dans ce match, tandis que l’Inter doit battre Madrid au Bernabeu pour décrocher la première place.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius, Jovic.

L’Inter Milan a prédit XI : Handanovic, Skriniar, Bastoni, Dimarco, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Dumfries, Perisic, Lautaro, Dzeko.

L’entraîneur Ancelotti pourrait utiliser ce match pour effectuer quelques rotations au milieu de terrain, mais en même temps, l’équipe a réalisé une performance solide et encourageante le week-end dernier contre la Real Sociedad, il pourrait donc avoir l’impression que ses vétérans n’ont pas besoin de se reposer tout de suite. Jovic remplacera presque certainement Benzema dans la formation de départ après avoir marqué un but et délivré une passe décisive sur le banc samedi dernier. L’attaquant serbe continuera-t-il avec un autre affichage solide?

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGUE DES CHAMPIONS

Date: 12/07/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Diffusion disponible: Paramount+, TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

