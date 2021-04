Real Madrid vs Liverpool – XIe moderne du 21e siècle

Trois saisons après la célèbre finale de la Ligue des champions 2018, impliquant les héroïques à couper le souffle de Bale, le choc Ramos-Salah et le faux-pas de Karius – les deux équipes s’affrontent en quarts de finale de l’Européen pour ce qui promet d’être deux délicieuses jambes de football.

C’est une rencontre qui a vu une multitude de joueurs de classe mondiale revêtir les célèbres maillots des deux clubs.

Compte tenu de la fréquence des batailles entre les deux ces dernières années, nous examinons les meilleurs et les plus talentueux joueurs à avoir représenté les deux clubs au 21e siècle.

FORMATIONS – Real Madrid (4-3-3) contre Liverpool (4-2-1-3)

GARDIENS DE BUT

Real Madrid: Iker Casillas

Iker Casillas

Keylor Navas a peut-être été le sauveur du Real Madrid dans les bâtons pour le triplé continental, y compris lors de la finale contre Liverpool récemment, mais ce n’est un secret pour personne qu’Iker Casillas reste le meilleur gardien de but du club. Ayant été témoin de la maîtrise de San Iker entre les postes pendant 15 ans consécutifs de 1999 à 2014, on ne peut s’empêcher de le mentionner comme un véritable grand non seulement de cette époque, mais de tous les temps.

Liverpool: Pepe Reina

Pepe Reina

Tout comme Navas a joué un rôle central dans l’établissement d’une défense solide, Allison a fait un travail similaire à Anfield depuis son arrivée en 2018. Cependant, Pepe Reina était largement sous-estimé dans l’équipe sous-performante de Liverpool à la fin des années 2000. Il faudra à Allison plus de cohérence et des matchs joués pour apparaître aux côtés du nom de Reina. Il est le plus grand gardien de but espagnol de la Premier League – un titre que De Gea semble désireux de conquérir.

DÉFENSEURS

Real Madrid: Marcelo – Ramos – Varane – Carvajal

Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal

Dirigé par le capitaine irremplaçable lui-même, ce quatre arrière a joué un rôle déterminant dans le succès de Madrid au niveau national et continental dans les années 2010. Carvajal s’aligne aux côtés de Marcelo en position d’arrière latéral, tout comme Ramos avec Varane dans le couple d’arrière central. Les quatre ont remporté un record individuel combiné stupéfiant de 16 titres en Ligue des champions, jouant toutes les quatre victoires en Ligue des champions sauf une en 2014, 2016, 2017 et 2018 lorsqu’en 2016, Varane a été exclu en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Liverpool: Riise – Carragher – Van Dijk – Arnold

Riise, Carragher, Van Dijk, Arnold

Trent Alexander-Arnold et Virgil Van Dijk ont ​​été des révélations défensives pour Liverpool, jouant un rôle clé dans les triomphes du titre du club ces dernières années. La légende norvégienne John Arne Riise a établi une entente remarquable avec Jamie Carragher sur le flanc gauche, où le polyvalent Riise a souvent joué en tant qu’ailier gauche – y compris lors du triomphe sensationnel de la Ligue des Championnats 2005 contre l’AC Milan.

MILIEUX DE TERRAIN

Real Madrid: Zidane – Modric – Kroos

Zidane, Modric, Kroos

Zizou était tout ce que tous les footballeurs espéraient: agile, adepte et astucieux. Il a courtisé les fans avec ses premières touches élégantes, sa vision magistrale et sa rapidité de réflexion. Si l’élégance avait un autre synonyme, ce serait certainement Zidane. On pourrait en dire autant du duo Modric et Kroos, qui sont tous deux devenus l’un des meilleurs joueurs de football de tous les temps à leur poste, établissant un trio inestimable avec le vainqueur du ballon Casemiro au milieu de terrain.

Liverpool: Alonso – Gerrard – Henderson

Alonso, Gerrard, Henderson

Xabi Alonso est un nom qui devait sans aucun doute apparaître dans l’une ou l’autre des listes d’équipe. Le maître passeur était une force avec laquelle il fallait compter sur le terrain, réalisant constamment des performances magistrales sur les plus grandes scènes. Henderson, quant à lui, a joué un rôle déterminant dans le succès de Liverpool ces dernières années, en remportant le sixième titre de la Ligue des champions et le premier trophée de la Premier League en trente ans. Et c’est un milieu de terrain incomplet de Liverpool sans Steven Gerrard. Cela en dit probablement assez.

AVANT

Real Madrid: Cristiano – Raul – Benzema

Cristiano Ronaldo a révolutionné le processus de marquer des buts au cours de ses neuf années de passage – passant d’un ailier énigmatique à un avant-centre indéchiffrable qui a fini par devenir le buteur de tous les temps du club en seulement six ans. Il a dépassé le record de 323 buts de Raul en seulement 308 sélections.

Ronaldo, Raul, Benzema

Cependant, le pied gauche de Raul lui a valu la réputation d’être l’un des plus grands attaquants de sa génération, comparable à très peu à son apogée. Benzema, d’autre part, s’est vu devenir l’un des meilleurs joueurs du club dans le rôle d’attaquant – polyvalent, créatif et prolifique.

Liverpool: Salah-Suarez-Torres

Fernando Torres a joué le meilleur football de sa vie entre 2007 et 2011. L’attaquant était un élément indispensable de Liverpool et de l’Espagne, avec lesquels il a remporté l’Euro 2008 et la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Il a terrorisé les défenses de la Premier League pendant quatre ans, tout comme son successeur Luis Suarez. L’Uruguayen était une force offensive capable de tourner les matchs par elle-même grâce à son mouvement intelligent, sa persévérance et sa capacité de braconnage.

Salah, Suarez, Torres

Les contributions de Mohammed Salah depuis son départ de Rome ont été tout simplement fantastiques. Il a ensuite aidé les Reds à remporter des titres nationaux et continentaux. L’intelligence tactique et technique de l’Egyptien alliée à sa polyvalence dans le dernier tiers en a fait l’un des meilleurs d’Europe.

GESTIONNAIRES

Real Madrid: Zidane

Son flair sur le ballon était sans précédent et on pourrait en dire autant de son bilan de gestion. L’intelligence tactique de Zidane, son style de jeu offensif et, plus important encore, sa présence dans le vestiaire en tant que vétéran expérimenté, ont tous été des facteurs importants dans sa colossale réussite en pirogue.

Zinedine Zidane

Zidane a remporté un succès sans précédent avec deux titres de Supercoupe d’Espagne, deux La Ligas, deux Super Coupes de l’UEFA, deux Coupes du monde des clubs de la FIFA et trois titres successifs de la Ligue des champions de l’UEFA.

Le fait qui rend ses réalisations encore plus remarquables est que c’est la première et la seule équipe senior qu’il a dirigée jusqu’à ce jour. Il est probablement la seule personne à pouvoir figurer dans la liste à la fois en tant que joueur et en tant que manager.

Liverpool: Klopp

Jurgen Klopp a changé le visage de Liverpool après son transfert du Borussia Dortmund. Sa philosophie gagnante a fait de Liverpool une équipe de milieu de table pour devenir la meilleure en Angleterre – conférant un style de jeu offensif gratifiant et changeant la perception du club parmi les masses.

Jurgen Klopp

Le tacticien allemand a remporté le premier titre de champion du club à l’époque de la Premier League et le premier en 30 ans. Le Madrid de Zidane a bouleversé le Liverpool de Klopp à Kiev en remportant le titre européen dans la capitale espagnole.

Cependant, Klopp est revenu plus fort la saison suivante, démantelant un Barcelone impuissant avec un retour historique de quatre buts et procédant à la victoire de la Ligue des champions. Il ne fait que battre Rafael Benitez qui a duré plus longtemps au club.