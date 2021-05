Real Madrid vs Osasuna La Liga 2020-21 Aperçu du match, blessures / suspensions, XI potentiels, prédiction

Le Real Madrid est à la maison alors qu’il tourne son attention vers Osasuna ce week-end. C’est un peu une pause avant que le Real ne se rende à Londres pour le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions.

Le Real est actuellement deuxième de la Liga, à cinq points derrière l’Atletico Madrid et à égalité de points avec Barcelone. L’Atletico a remporté son match contre Elche plus tôt samedi. Barcelone a perdu des points lors d’une défaite 2-1 contre Grenade jeudi, mais rejoue dimanche contre Valence. Étonnamment, Séville ne traîne que le Real et le Barca d’un point après avoir été parfaits dans leurs cinq derniers matchs.

Osasuna connaît une saison moyenne alors qu’il occupe la 11e place du classement. Ils ont terminé 10e la saison dernière dans leur promotion dans la Primera Division. Ils ont perdu leur dernier match mais ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs. Le Real et Osasuna ont fait match nul 0-0 lors de leur rencontre à El Sadar en janvier.

Le Real Madrid est toujours privé de Sergio Ramos, Fede Valverde, Lucas Vazquez et Ferland Mendy en raison d’une blessure. Dani Carvajal n’a pas été inclus après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers contre Chelsea; il serait maintenant absent pour la saison.

Osasuna sera probablement sans le gardien Ruben Martinez et le milieu de terrain Inigo Perez.

Il n’y a aucune suspension pour aucun des deux clubs lors du match de samedi.

Real Madrid

Courtois; Odriozola, Varane, Militao, Marcelo; Isco, Casemiro, Kroos; Asensio, Hazard, Benzema

Zidane a appelé plusieurs joueurs de Castilla dans l’équipe spécifiquement pour ce match, notamment Antonio Blanco, Sergio Arribas et Antonio Blanco. Nous verrons probablement certains d’entre eux incorporés alors que Luka Modric et / ou Toni Kroos pourraient se reposer pour Chelsea.

Eden Hazard devrait commencer son premier match depuis son retour de blessure en préparation du match de mercredi.

Osasuna

Herrera; Vidal, Hernandez, Garcia, Sanchez; Oier, Torro, Martinez; Barja, Ruben Garcia, Budimir

Real Madrid – Osasuna 1-0

Ce sera un match intéressant car Zidane est susceptible d’incorporer les jeunes dans l’équipe, que ce soit en partant ou en remplaçant à un moment donné pour laisser reposer certains des partants de Chelsea.

Osasuna ne permet pas une tonne de buts par rapport à certains des clubs autour d’eux dans le tableau. Nous avons vu le match nul 0-0 en janvier et nous ne verrons peut-être pas beaucoup de points avec l’alignement que le Real met au repos.

C’est un match important à gagner étant donné que Barcelone a perdu des points dans le match qu’il a tenu en main et qu’il doit encore jouer ce week-end. Et avec l’Atletico qui augmente son avance, il est encore plus crucial que les Blancos remportent la victoire avant la prochaine étape de la Ligue des champions.