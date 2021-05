Real Madrid vs Osasuna, La Liga 2021: alignements prévus

Le Real Madrid accueille Osasuna ce samedi et aura une nouvelle chance de concourir pour le titre de la Liga 2020-2021 jusqu’à la toute dernière semaine de la saison. Malheureusement pour eux, l’entraîneur Zinedine Zidane sera obligé de penser à garder ses vétérans et ses partants frais pour le choc de mercredi contre Chelsea à Stamford Bridge, qui sera suivi d’un autre match difficile et décisif contre Séville.

Le Real Madrid a prédit XI: Courtois, Odriozola, Varane, Militao, Marcelo, Casemiro, Blanco, Isco, Asensio, Hazard, Benzema.

Osasuna a prédit XI: Herrera, Vidal, Hernandez, Garcia, Sanchez, Moncayola, Brasanac, Torro, Barja, Garcia, Budimir.

Osasuna a été une équipe médiocre cette saison et se battra pour éviter la relégation jusqu’à la fin. En même temps, cela signifie qu’ils auront désespérément besoin d’un bon résultat, donc ils joueront aussi fort que possible. Le Real Madrid a les outils pour gagner le match même s’il fait tourner l’équipe, mais il devra jouer avec calme.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 05/01/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

