Real Madrid vs Osasuna, Liga 2021 : les effectifs prévus

Le Real Madrid accueille Osasuna trois jours seulement après sa passionnante victoire 1-2 à El Clasico contre Barcelone. L’entraîneur Carlo Ancelotti pourrait décider de faire quelques rotations dans celui-ci étant donné que ce sont des vétérans qui ont besoin de repos.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Camavinga, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Osasuna a prédit XI : Herrera, Vidal, Garcia, Garcia, Sanchez, Torro, Torres, Moncayola, Brasanac, Garcia, Garcia.

Le Real Madrid a pris de l’élan et de la confiance lors de ses deux dernières victoires à l’extérieur contre le Shakhtar et Barcelone et il est maintenant temps pour Los Blancos de continuer à jouer à un niveau élevé dans ce qui devrait être un match plus gérable.

Camavinga figurera probablement dans le onze de départ alors que Modric se reposera, tandis que Carvajal pourrait également revenir dans la formation après avoir joué quelques minutes à El Clasico. Le Real Madrid se rendra à Elche samedi dans ce qui devrait être un autre match intense, donc Ancelotti doit garder son alignement frais.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 27/10/2021

Temps: 21h30 CEST, 03h30 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

