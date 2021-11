Real Madrid vs Rayo Vallecano 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

L’hôte du Real Madrid, Rayo, espère mettre fin à cette course avant la prochaine pause de la FIFA avec une nouvelle victoire. Los Blancos s’est occupé des affaires contre Elche et le Shakhtar et devra faire de même cette nuit.

Cependant, Rayo a été impressionnant jusqu’à présent et est sixième du tableau, ils vont donc sûrement se battre lors de leur visite au Bernabeu. Madrid a semblé un peu fatigué lors des derniers matchs et Rayo essaiera de les mettre mal à l’aise en jouant avec intensité dès le départ, sachant que les hommes d’Ancelotti attendent probablement avec impatience la pause de la FIFA.

L’entraîneur italien pourrait donner à des joueurs comme Camavinga, Asensio ou Hazard et l’opportunité de commencer à savoir que son équipe pourrait avoir besoin de nouvelles jambes pour battre le Rayo ce soir. Pourtant, Madrid est le favori pour gagner le match tant qu’il prend le match au sérieux.

Le Real Madrid peut-il conserver sa bonne forme ?

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 11/06/2021

Temps: 21h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

