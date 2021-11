Real Madrid vs Rayo Vallecano, Liga 2021: les effectifs prévus

Le Real Madrid accueille Rayo Vallecano dans ce qui sera le dernier match avant la prochaine pause de la FIFA. Los Blancos ont récemment pris de l’ampleur avec des victoires contre Elche et Shakhtar, même si les performances n’étaient pas aussi bonnes et convaincantes que certains fans l’espéraient.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema.

Rayo Vallecano a prédit XI : Dimitrievski, Balliu, Saveljich, Catena, Garcia, Ciss, Comesaña, Palazon, Trejo, Garcia, Falcao.

Asensio et Vazquez continueront de se disputer la place sur l’aile droite. Ancelotti a choisi Vazquez contre le Shakhtar, mais cela pourrait changer aujourd’hui s’il pense que Madrid aura besoin de plus d’aide offensivement.

Rayo a joué un excellent football jusqu’à présent cette saison et occupe actuellement la sixième place du classement, donc le Real Madrid ne devrait pas prendre ce match pour acquis. Rayo essaiera probablement de défendre fermement et espère ensuite trouver un but grâce à Falcao ou grâce à des coups de pied arrêtés.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 11/06/2021

Temps: 21h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

