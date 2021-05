Real Madrid vs Sevilla 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid accueille Séville trois jours seulement après avoir été éliminé des demi-finales de la Ligue des champions avec une défaite 2-0 contre Chelsea. Les Blancos ont désespérément besoin de rebondir, car ils remporteront le titre de la Liga 2020-2021 s’ils gagnent leurs quatre matchs restants à partir de ce soir.

L’Atletico de Madrid et Barcelone ont perdu des points ce samedi, la mission du Real Madrid est donc désormais claire. Gagnez et ils conquériront la Liga. Cependant, Séville a très bien performé ces derniers temps et Madrid manquera des joueurs cruciaux comme Carvajal, Varane, Mendy ou Ramos, ils devront donc s’occuper des affaires sans leur ligne défensive de départ.

Odriozola et Marcelo devront intensifier leurs efforts, bien que l’entraîneur Zidane pourrait également donner à Fede Valverde la chance de commencer du côté droit de la ligne défensive de Madrid, comme il l’a fait lorsque Los Blancos s’est rendu à Anfield il y a un mois. Séville est une équipe très dangereuse sur les flancs, il vaut donc mieux que les hommes de Zidane soient prêts à jouer avec calme et intensité dès la première minute.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 05/09/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

