Real Madrid vs Séville, Liga 2021 : les effectifs prévus

Le Real Madrid accueille Séville en Liga dans ce qui pourrait être un match décisif dans la course au titre 2021-2022. L’équipe de Julen Lopetegui n’a que deux points de retard sur Los Blancos et mérite d’être désignée comme prétendante au titre de cette année.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Séville a prédit XI : Bono, Montel, Kounde, Diego Carlos, Acuña, Fernando, Jordan, Rakitic, Ocampos, Lamela, Mir.

Carlo Ancelotti ne devrait pas faire de rotations pour celui-ci, mais la présence d’Alaba dans la formation n’est peut-être pas si certaine étant donné qu’il s’est légèrement blessé au genou lors du match de mercredi contre Sheriff. Alaba s’est rétabli à temps pour ce match et a fait la liste des effectifs du Real Madrid, mais Ancelotti pourrait jouer la sécurité et lancer Nacho aux côtés de Militao pour laisser Alaba se reposer et s’assurer qu’il est prêt pour les prochains matchs.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 28/11/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

