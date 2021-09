Real Madrid vs Sheriff Tiraspol 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Ligue des champions en ligne

in

Le Real Madrid accueille le shérif Tiraspol lors du deuxième match de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2021-2022. Les Blancos ont remporté une victoire tardive lors de leur visite à l’Inter Milan il y a deux semaines, s’occupant des affaires dans ce qui pourrait être le match le plus difficile pour les hommes d’Ancelotti dans cette phase de groupes.

Maintenant, Ancelotti a une bonne occasion de reposer certains joueurs cruciaux et vétérans. Bien que chaque équipe participant à la Ligue des champions soit solide, Sheriff représente la meilleure chance pour Ancelotti d’utiliser son banc et de faire quelques rotations. Des jeux comme ceux-ci permettent aux réserves de rester engagées et en forme.

Los Blancos doivent rebondir après leur match nul décourageant contre Villarreal samedi dernier et Sheriff est un bon adversaire pour gagner en confiance et remporter une autre victoire convaincante avant ce qui va être un mois d’octobre intense pour Madrid, avec des matchs contre l’Athletic Bilbao, Shakhtar et Barcelone.

COMMENT REGARDER, STREAM LIGUE DES CHAMPIONS

Date: 28/09/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Stade Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Diffusion disponible: Paramount+, TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

