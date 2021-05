Real Madrid vs Villarreal, La Liga 2021: alignements prévus

Le Real Madrid accueille Villarreal dans ce qui sera le dernier match de la saison 2020-2021 pour Los Blancos. Les hommes de Zidane ont besoin d’une victoire et espèrent ensuite que l’Atletico de Madrid perdra des points contre Valladolid afin de conquérir leur 35e titre de Liga.

Le Real Madrid a prédit XI: Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Marcelo, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Asensio, Benzema.

Villarreal prédit XI: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torres, Estupiñan, Capoue, Parejo, Trigueros, Moreno, Gomez, Bacca.

Il n’est pas facile de prédire la formation de départ de Madrid ce soir étant donné le retour de Sergio Ramos et Raphael Varane. S’ils avaient eu la chance de jouer quelques minutes et d’améliorer leur condition physique après avoir passé un mois loin de l’équipe, ils figureraient sûrement dans la formation de départ, mais Militao et Nacho ont bien performé et sont fiables.

D’un autre côté, des rapports et des rumeurs disent que cela pourrait être le dernier match de Ramos et Varane pour Madrid, il serait donc très étrange qu’ils n’aient pas commencé leur dernier match pour le club. La décision de Zidane sera cruciale étant donné que Madrid est toujours en compétition pour le titre.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 22/05/2021

Temps: 18h00 CET (heure locale), 12h00 HNE.

Lieu: Estadio Alfredo di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

