Real Murcie 2-0 CF Intercity

in

19/09/2021 à 20h33 CEST

Les Real Murcie a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Interurbain ce dimanche dans le Enrique Roca de Murcie. Les Real Murcie Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 lors du dernier match disputé contre le Récréatif Grenade. Du côté des visiteurs, le FC interurbain il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Hercule. Après le score, l’équipe locale était le leader de la deuxième RFEF, tandis que le Interurbain Il était à la dix-septième place à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Real Murcie, qui en a profité pour ouvrir le tableau d’affichage grâce à un but de Carrasco à la 23e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de Murcie, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Dani Garcia à la 60e minute, mettant fin au duel avec le résultat 2-0.

L’arbitre a donné un carton jaune à Dani Garcia par l’équipe locale déjà Allemand, José García et Juanma Ortiz par l’équipe d’Alicante.

Avec cette victoire, le Real Murcie parvient à monter à sept points et reste en position de promotion, tandis que le Interurbain est maintenu avec un point.

Le lendemain le Real Murcie jouera contre lui Mar Menor à la maison et le FC interurbain jouera son match contre lui Melilla à la maison.

Fiche techniqueLa vraie Murcie :Miguel Serna, Iván Casado, Marín, Luís Madrigal, Mario Sánchez, Armando Ortiz, Julio (Javi Saura, min.85), Pablo Ganet, Dani García (Lozano, min.85), Carrasco (Kouassi, min.80) et Fran García (Juan Fernandez, min.68)Interurbain des FC :Manu Herrera, Egea, Álvaro Pérez, Ferroni, Juanma Ortiz, Mari, José García, Jiménez, Carmona, Alemán et VigueraStade:Enrique Roca de MurcieButs:Carrasco (1-0, min. 23) et Dani García (2-0, min. 60)