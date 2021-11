Real Oviedo de LaLiga Smartbank: horaires et où voir

08/11/2021 à 20:02 CET

La 16e journée de La Liga Smartbank affronteront les 22 équipes dans un combat pour décider qui montera dans la catégorie maximale du football d’État. Dans ce cadre, on retrouve un match qui se jouera entre Leganés et le Real Oviedo au stade municipal de Butarque le 14 novembre.

LaLiga Smartbank est l’une des plus exigeantes du football de deuxième division, car les classements sont généralement incroyablement serrés. Aucune de ces équipes ne se bat vraiment à partir d’une position de grande différence avec leurs rivaux, mais elles ont tendance à trouver des équipes capables de leur tenir tête avec grande solvabilité. Cependant, à ce stade, nous pouvons déjà voir des équipes qui ont donné un bon « coffre à faire » et se sont hissées au sommet du classement. Parmi tous ceux-ci se distingue le Almería, qui compte 34 points, suivi par Eibar avec 28, Las Palmas avec 27, Ponferradina avec 26, Real Valladolid avec 25 et enfin le Ténérife avec 24 points.

Au bas du tableau se trouvent Leganés, Real Sociedad, Amorebieta et Alcorcón.

HORAIRE ET O VOIR LE JOUR 16 DE LALIGA SMARTBANK

Les dimanche 14 novembre le match entre les deux équipes à 18h15.. On peut le voir via Movistar + et Movistar LaLiga.