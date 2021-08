Real Oviedo et Lugo font match nul 2-2 et les points sont partagés

in

15/08/2021 à 21h30 CEST

Le début de la deuxième division s’est terminé par un match nul entre les Oviede et le Lugo dans le duel joué ce dimanche dans le Carlos Tartiere. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes étaient à égalité à un point respectivement en sixième et septième position.

La première partie du duel a débuté de manière favorable pour l’équipe d’Oviedo, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Viti à la 30e minute, il marqua à nouveau le Le vrai Oviede, qui s’est distancié par un peu de Samuel Obeng à la 33e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un score de 2-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe portugaise, qui a coupé les écarts à la lumière avec un peu de José Angel Carrillo à 78 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui a obtenu le match nul établissant le 2-2 grâce à un but à onze mètres de Joselu juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 89, terminant le match sur un score final de 2-2.

Le technicien de la Oviede, Coucou Ziganda, a donné accès au champ à Erik Jirka Oui Christian Fernandez remplacement Viti Oui Mossa, tandis que de la part du Lugo, Ruben albes remplacé Josep Sene, Orest Lebedenko, Carlos Pita, José Angel Carrillo Oui Joselu pour Hugo Rama, Chris Ramos, Fernando Seoane, Juan Antonio Ros Oui Manu Barreiro.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes. Les habitants en ont vu quatre (Mossa, Lucas filleul, Joan Femenias Oui Erik Jirka) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, spécifiquement Hugo Rama, Gérard Valentin Oui Juan Antonio Ros.

En ce moment, le Oviede et le Lugo ils sont à égalité à un moment donné en deuxième division.

Le deuxième jour le Le vrai Oviede jouera contre lui Almería loin de chez soi et le Lugo jouera son match contre Real Sociedad B à la maison.

Fiche techniqueLe vrai Oviede :Joan Femenias, Lucas Ahijado, David Costas, Dani Calvo, Pierre Cornud, Mossa (Christian Fernández, min.83), Javi Mier, Jimmy, Borja Sanchez, Samuel Obeng et Viti (Erik Jirka, min.80)Lugo :Óscar Whalley, Eduard Campabadal, Diego Alende, Juan Antonio Ros (José Ángel Carrillo, min.69), Roberto Canella, Fernando Seoane (Carlos Pita, min.69), Hugo Rama (Josep Sene, min.55), Xavi Torres, Manu Barreiro (Joselu, min.69), Gerard Valentín et Chris Ramos (Orest Lebedenko, min.55)Stade:Carlos TartiereButs:Viti (1-0, min. 30), Samuel Obeng (2-0, min. 33), José Ángel Carrillo (2-1, min. 78) et Joselu (2-2, min. 89)