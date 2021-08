Real Oviedo – Tenerife de LaLiga Smartbank: horaire et où regarder à la télévision

24/08/2021 à 19h50 CEST

La deuxième division du football espagnol, connue sous le nom de LaLiga Smartbank en bonne voie pour son troisième jour et dont on entrevoit déjà les équipes qui vont le plus parler dans cette compétition exigeante. Il ne faut pas oublier que cette deuxième catégorie est généralement l’une des ligues les plus exigeantes au monde, en raison de la pression qui existe pour atteindre la première division, connue sous le nom de LaLiga Santander dans notre pays. Cette fois, ils affrontent le Le vrai Oviede et le Ténérife dans le Nouveau stade Carlos Tartiere.

Le classement, comptant avec la fin de la deuxième journée, marque le leader comme Huesca, récemment sorti de LaLiga Santander. Il a 6 points, suivi d’un Almería Vous ne voulez pas laisser la perspective d’une promotion derrière vous. Ils sont suivis de près par Ponferradina, Valladolid, Gérone et Mirandés. Dans les descentes, vous pouvez trouver Alcorcón, Eibar, Carthagène et Amorebieta.

HORAIRE ET O VOIR LE TROISIÈME JOUR DE LALIGA SMARTBANK À LA TÉLÉ

Nous pourrons profiter de ce match disputé le Samedi 28 août 2021 à 19h30. De même, il peut être apprécié à travers Movistar + (Movistar LaLiga) et Mitele Plus.