Real Salt Lake accueille les Seattle Sounders

18/09/2021 à 03h30 CEST

Dimanche prochain à 03h30 se jouera le match de la trente-quatrième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Véritable lac salé et à Sondeurs de Seattle dans le Stade Rio Tinto.

Les Véritable lac salé arrive avec des esprits renforcés pour le match de la trente-quatrième journée après avoir battu le Tremblements de terre de San José dans le Stade Avaya par 3-4, avec autant de Rusnak, Mendez et Meram. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 24 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 40 buts pour et 35 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sondeurs de Seattle vient de gagner à domicile 1-0 dans le Champ CenturyLink, avec un peu de Paul contre Minnesota United lors du dernier match joué, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Véritable lac salé. À ce jour, sur les 23 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté 13 et ajoute un chiffre de 19 buts contre 36 en faveur.

Prêtant attention à la performance de l’équipe à domicile, le Véritable lac salé Il a gagné six fois, a perdu deux fois et a fait quatre nuls en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le Sondeurs de Seattle Ils ont un record de sept victoires, une défaite et deux nuls en 10 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les hôtes devront défendre leur but contre un adversaire très puissant à l’extérieur.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Véritable lac salé, les chiffres montrent deux défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe locale accumule une séquence de neuf matchs d’affilée sans perdre à domicile contre le Sondeurs de Seattle. La dernière fois qu’ils ont joué le Véritable lac salé et le Sondeurs de Seattle dans cette compétition c’était en juin 2021 et le match s’est terminé par un 2-1 en faveur de Sondeurs de Seattle.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que l’équipe visiteuse est en avance sur le Véritable lac salé avec une différence de 12 points. A ce moment, le Véritable lac salé il compte 33 points et est en sixième position. De son côté, l’équipe visiteuse est deuxième avec 45 points.