Real Salt Lake et Minnesota United à égalité au stade Rio Tinto (1-1)

30/05/2021 à 05:32 CEST

le Véritable lac salé et le Minnesota United ex aequo dans le duel qui a eu lieu ce dimanche dans le Stade Rio Tinto. le Véritable lac salé est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier duel organisé contre lui FC Dallas. Du côté de l’équipe du Minnesota, le Minnesota United il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui FC Dallas et le Whitecaps de Vancouver, 1-0 et 1-0 respectivement. Après le tableau d’affichage, l’équipe de l’Utah était en sixième position, tandis que le Minnesota United, pour sa part, est onzième à la fin de la partie.

Le match a commencé d’une excellente manière pour l’équipe d’Utah, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce au succès de l’équipe devant le but. Kreilach à 13 minutes. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe du Minnesota, qui a mis les tables avec un but de Niko Hansen à la 78e minute, concluant la confrontation avec un résultat final de 1-1.

L’entraîneur de l’Utah a admis Meram remplacer juillet, Pendant ce temps, il Minnesota United remplacé bila Oui Niko Hansen pour Hunou Oui Il y a.

Avec ce résultat, le Véritable lac salé il reste neuf points et le Minnesota United avec sept points.

Fiche techniqueVéritable lac salé:Macmath, Marcelo Silva, Glad, Brody, Herrera, Nick Besler, Ruiz, Kreilach, Rusnák, Julio (Meram, min.71) et MéndezMinnesota United :Miller, Dibassy, ​​Boxall, Chase Gasper, Métanire, Hayes (Niko Hansen, min 65), Trapp, Gregus, Dotson, Lod et Hunou (Ábila, min 65)Stade:Stade Rio TintoButs:Kreilach (1-0, min. 13) et Niko Hansen (1-1, min. 78)