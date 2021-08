Real Saragosse – Ibiza de LaLiga Smartbank: horaire et où regarder à la télévision

in

10/08/2021 à 17h04 CEST

La Deuxième division du football espagnol, également connu sous le nom de LaLiga Smartbank 2021/2022, revient après la pause estivale pour surprendre tout le monde avec sa qualité de football gigantesque. C’est l’une des deuxièmes divisions les plus disputées au monde, les notes sont généralement très serrées et le prix de la mise à niveau est vraiment cher. Almería, Espanyol et Rayo Vallecano ont réussi à monter.

De même, la Real Sociedad II, Burgos, Amorebieta et Ibiza ont été promues ; quatre clubs qui ont promu depuis la deuxième division B et qui promettent de tout donner pour maintenir leur position et même se battre pour accéder à la catégorie maximale. L’obtiendront-ils ? Ils devront le prouver au cours de 42 jours difficiles.

Le premier duel des premier jour ouvrable de cette deuxième division Il sera ouvert par le Real Saragosse contre Ibiza, récemment promu dans un duel qui aura lieu au stade La Romareda.

HORAIRE ET O VOIR À LA TÉLÉ

Nous pouvons profiter de ce jeu le jour 13 août 2021, 22h00. Les chaînes qui diffuseront ces rencontres sont Gol (open) et Movistar + sur leur chaîne Movistar LaLiga.