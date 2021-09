Real Saragosse – Real Sociedad II de LaLiga Smartbank: horaire et où regarder à la télévision

13/09/2021 à 19:38 CEST

Commencer le Sixième journée de la deuxième division de la ligue espagnole. communément appelée LaLiga Smartbank, cette deuxième division offre une alternative très intéressante au football de haut niveau en raison de la très grande compétitivité existante pour s’installer laquelle des équipes sera promue dans la catégorie maximale du football espagnol. Cette fois, ils font face Real Saragosse et Real Sociedad II, depuis le stade Romareda, dans le but de clarifier laquelle des deux équipes remportera les trois points.

Ainsi, il existe des équipes qui montrent déjà un profil clairement gagnant. Parmi ceux qui restent dans la lutte pour la promotion directe, on trouve le Sporting de Gijón, Ponferradina, Malaga, Tenerife et Almeria. Cependant, force est de constater qu’il reste encore de nombreux jours et que la situation va largement évoluer au fil de la saison. Par la queue se trouvent Gérone, Lugo, Alcorcón et Leganés.

Sera le Samedi 18 septembre à 18h15 lorsque les deux équipes s’affronteront et pourront être appréciées à travers Movistar + et Movistar LaLiga.