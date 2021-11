Real Sociedad B de LaLiga SmartBank : horaires et où regarder à la télévision

01/01/2021 à 22:47 CET

Ronald Gonçalves

Pour culminer avec le Jour 14 de LaLiga SmartBank, cette jeudi la rencontre entre les Malaga et la Real Sociedad B, prévu pour fonctionner à La Rosaleda.

Ainsi, l’escouade dirigée par José Alberto López assistera au match après s’être inscrit une défaite contre Oviedo (2-1), une victoire sur Lugo (1-0), un match nul avec Huesca (0-0) et un match nul avec Saragosse (1-1). Ainsi, ils sont situés dans le position numéro 11 du classement, où ils se trouvent avec 17 points et -3 de différentiel de buts.

Au lieu de cela, l’équipe de Xabi Alonso est positionné dans le dix-huitième place du classement, en ajoutant 14 points et -2 de différentiel de buts. De même, son dernier rapport de résultats une défaite contre Las Palmas (1-0), une victoire sur Amorebieta (2-1), une défaite contre Almeria (3-1) et un match nul avec Oviedo (1-1).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

L’affrontement de Malaga et la Real Sociedad B de la 14e journée de LaLiga SmartBank 2021-2022 aura lieu le Jeudi 4 novembre à 21h15, et il peut être apprécié en Espagne grâce à BUT et Movistar LaLiga.