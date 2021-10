Real Sociedad B de LaLiga SmartBank : horaires et où regarder à la télévision

19/10/2021 à 03h06 CEST

Ronald Gonçalves

Pour continuer avec le Jour 11 de LaLiga SmartBank, cette jeudi la rencontre entre les Almería et la Real Sociedad B, programmé pour se produire au stade méditerranéen.

Ainsi, l’escouade dirigée par Rubis assistera au match après s’être inscrit une défaite contre Eibar (1-0), un match nul avec Las Palmas (1-1), une conquête contre Gérone (2-1) et une victoire sur Ténérife (3-1). Ainsi, ils sont situés dans le poste numéro 2 de la classification, où ils se trouvent avec 19 points et +9 de différentiel de buts.

Au lieu de cela, l’équipe de Xabi Alonso est positionné dans le quinzième place du classement, en ajoutant 11 points et +0 de différentiel de buts. De même, son dernier rapport de résultats un match nul avec Oviedo (1-1), un match nul avec Ponferradina (1-1), une victoire contre Alcorcón (4-1) et une défaite contre Huesca (2-0).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

L’affrontement de Almería et la Real Sociedad B de la Jour 11 de LaLiga SmartBank 2021-2022 aura lieu le Jeudi 21 octobre à 18h45, et il peut être apprécié en Espagne grâce à BUT et Movistar LaLiga.