Real Sociedad II de LaLiga Smartbank: horaire et où regarder à la télévision

22/10/2021

Le à 15:37 CEST

SPORT.es

La La 12e journée de LaLiga Smartbank approche, comme c’est le cas de cette confrontation entre l’Amorebieta et la Real Sociedad au stade Lezama. Le rythme accéléré des matchs a fait que les derniers matchs de la 12e journée se joueront le jeudi 21 et que le même vendredi commence la 13e journée, de sorte que les équipes se retrouveront à des niveaux de fatigue qui généreront une grande compétition entre tous. Ainsi, le football est installé d’une manière vraiment physique. Pendant ce temps, qui sont les graines et les équipes avec moins de puissance commencent déjà à se préfigurer.

Le classement de LaLiga Smartbank est très serré. En tête du classement est Eibar avec 21 points, suivi du Sporting de Gijón avec 21 autres et d’Almería avec 19. Dans la file d’attente se trouvent les Leganés, Gérone, Amorebieta et Alcorcón. Bien qu’il y ait encore beaucoup de ligue à parcourir, une tendance relativement claire commence à être vue.

HORAIRE ET O VOIR LE JOUR 10 DE LALIGA SMARTBANK

Nous pouvons regarder ce match sur Dimanche 24 octobre 2021 à 14h00. De plus, nous aurons l’occasion de continuer toute la journée, y compris ce jeu, via Movistar + et Movistar LaLiga.