Real Sociedad – Levante (1-0) : le but de Barrenetxea vaut au Real de vaincre Levante

28/08/2021

Le à 22:09 CEST

.

La Société Royale a ajouté sa deuxième victoire consécutive par le minimum en affirmant contre Levante le but inscrit par Ander Barrenetxea en première mi-temps et se positionne déjà dans l’environnement des places européennes.

RSO

LEV

Société réelle

Remiro, Gorosabel (Zaldua, 86′), Le Norman, Elustondo, Aihen, Zubimendi, Merino, Silva (Robert Navarro, 82′), Barrenetxea (Januzaj, 81′), Isak (Sorloth, 87′), Oyarzabal (Portu, 69′).

j’ai soulevé

Cárdenas, Miramón, Duarte, Vezo, Clerc, Campaña, Bardhi (Morales, 65′), Radoja (P. Martínez, 76′), Melero, Roger, Cantero (De Frutos, 65′).

Arbitre

Munuera Montero. TA : Cantero (18′), Gorsabel (84′).

L’équipe de Valence est sorti courageux, avec un jeu cloné sur celui du Réel mais un point d’étincelle de plus qui était sur le point de s’enflammer dans les premières mesures, dans un arrivée du tailleur de pierre qui n’a pas réussi à terminer Bardhi pour peu. Real s’est amélioré au fur et à mesure que le jeu avançait et a lancé son premier avertissement à une demi-heure de jeu avec un coup spectaculaire de Silva, qu’il suffisait de définir.

La meilleure opportunité txuri urdin arriverait quelques instants plus tard quand Oyarzabal se tenait devant Cárdenas, il a préparé son pied gauche et les supporters sa gorge car il a vu le but pourtant l’international envoyé sur la barre votre enchère. Barrenetxea, qui n’avait pas brillé durant cette première mi-temps, a persévéré dans ses tentatives et quatre minutes avant la pause son tir, dévié par Duarte, est devenu un trésor pour les locaux.

Ce trésor l’a défendu avec des clous, des dents et le bon football était l’équipe d’Imanol Alguacil dans une seconde moitié dans laquelle Levante a serré avec l’entrée de Morales pour chercher le retour dans la dernière demi-heure. Ce sont les Basques, cependant, qui étaient plus proches de la seconde autant que les Valenciens l’égalité puisque Robert Navarro a tiré sur le poteau à 2 minutes de la fin et dans la remise de 5 minutes, le résultat ne bougerait pas.